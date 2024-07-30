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В Уральске осудили двоих мужчин за убийство бизнесмена

В ноябре прошлого года в Уральске произошло преступление, которое привело к гибели 54-летнего бизнесмена Сергея Губера. Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами, однако спустя некоторое время скончался, сообщает ИА El.kz со ссылкой на «Мой город».

На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которым было предъявлено обвинение по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». По данным пресс-службы областного суда, следствие установило, что в тот день в сауне между Сергеем Губером и двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры осужденные нанесли бизнесмену телесные повреждения, в результате которых он умер.

30 июля в Уральском городском суде был оглашен приговор по этому уголовному делу. Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.