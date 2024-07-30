В Уральске осудили двоих мужчин за убийство бизнесмена

На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которым было предъявлено обвинение по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». По данным пресс-службы областного суда, следствие установило, что в тот день в сауне между Сергеем Губером и двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры осужденные нанесли бизнесмену телесные повреждения, в результате которых он умер.