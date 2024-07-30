Задержан калининградец, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб

Объектом атаки должна была стать администрация Черняховска.
При задержании сотрудниками органов безопасности у фигуранта изъято самодельное взрывное устройство, предположительно фугасного действия мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. По месту его проживания обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7.62, а также различные емкости, содержащие компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205, пункта «а» части 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.