Задержан калининградец, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб

При задержании сотрудниками органов безопасности у фигуранта изъято самодельное взрывное устройство, предположительно фугасного действия мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. По месту его проживания обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7.62, а также различные емкости, содержащие компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ.