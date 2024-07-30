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Из России выдворили почти 40 тысяч мигрантов за полгода

За первое полугодие 2024 года из России за нарушения закона выдворили почти 40 тысяч мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Источник: РИА "Новости"

«За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», — говорится в сообщении ФССП, которая подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев, переживший нападение мигрантов, анонсировал серьезные меры по совершенствованию миграционной политики в России. По его словам, во многом новые инициативы парламентариев станут ответом на преступления мигрантов, однако принятие новых законов потребует времени.

29 июля в пресс-службе Государственной думы Российской Федерации заявили, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта гражданина РФ.