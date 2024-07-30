В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Жительница Краснодара, напавшая с вилкой на оперуполномоченного после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, признала вину и раскаялась в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Как ранее сообщали правоохранители, около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась громкая музыка и мешала соседям спать, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам.
«Вину признаю и раскаиваюсь», — сказала фигурантка на видео СУСК.
32-летней краснодарке предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского).