Более 1,5 тысяч доз опасного наркотика изъяли в Рудном

Сотрудники полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятия «Карасора-2024», во время которого и был установлен и задержан 35-летний незаконопослушный гражданин. Во время обыска его квартиры обнаружены и изъяты множество полиэтиленовых пакетов с zip-замком, внутри которых и находилось порошкообразное вещество. Здесь же нашлись и электронные весы. Позже экспертиза установила, что порошок является синтетическим наркотиком общим весом 600 г.