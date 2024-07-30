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«Труп пролежал около восьми месяцев». Мумифицированное тело одинокой пенсионерки нашли в квартире в Гомеле

В Гомеле мумифицированное тело пенсионерки нашли в квартире через восемь месяцев.

В Гомеле в квартире многоэтажки был обнаружен мумифицированный труп одинокой престарелой женщины. Подробности в Гомельской областной прокуратуре сообщили БелТА.

Так, в квартире было обнаружено тело женщины 1939 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Предварительно эксперты установили, что гомельчанка умерла примерно за 8 месяцев до того, как нашли ее мумифицированный труп.

В прокуратуре обратили внимание на то, что 85-летняя женщина относилась к категории граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не имела детей. Однако при этом ее адрес не был включен в списки смотровой комиссии. В ведомстве отметили, что подобные факты не единичны на Гомельщине.

— По-прежнему не теряют актуальности вопросы обеспечения безопасности жизни пожилых граждан и надлежащего оказания им услуг, — подчеркнули в прокуратуре.