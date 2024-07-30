«Труп пролежал около восьми месяцев». Мумифицированное тело одинокой пенсионерки нашли в квартире в Гомеле

В прокуратуре обратили внимание на то, что 85-летняя женщина относилась к категории граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не имела детей. Однако при этом ее адрес не был включен в списки смотровой комиссии. В ведомстве отметили, что подобные факты не единичны на Гомельщине.