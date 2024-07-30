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В Новосибирске продлили арест экс-начальнику департамента мэрии Витухину

Он пробудет в СИЗО еще несколько месяцев.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

В Новосибирске суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталию Витухину. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.

— Виталий Витухин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 169 УК РФ и п.п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — уточнили в публикации.

Таким образом, Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия, которое требовало продлить меру пресечения. Теперь Виталий Витухин пробудет в СИЗО до 2 октября.

Как сообщала КП-Новосибирск, Центральный районный суд постановил отправить Витухина под стражу 6 июня.

По данным следствия, в 2021 году департамент под руководством Витухина заключил договоры на размещение торговых павильонов с одной из организаций. После этого последняя никак не могла начать работу, потому что получала уведомления о расторжении договора.

Плюс к этому, чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, мог передать аффилированным компаниям муниципальное имущество на территории Заельцовского кладбища. В этот список попали не только земельные участки, но и здания с помещениями. Общая стоимость утраченного имущества превысила 50 миллионов рублей.