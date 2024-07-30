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Склад на Таганрогской в Ростове полностью потушили

Пожар на складе в Ростове-на-Дону полностью потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе в районе Таганрогской, 144. Информация об этом поступила от регионального управления МЧС.

Напомним, по данным спасателей, вызов на место происшествия поступил сегодня, 30 июля, примерно в 11:27. После этого задействовали 45 человек личного состава и 15 единиц техники.

Горел склад с поликарбонатом, сначала огнем было охвачено 250 кв. метров, потом площадь горения увеличилась до 500 кв. метров и уже не менялась. Открытое пламя сбили в 12:42, в 14:14 все потушили. О пострадавших не сообщалось.

МЧС