Склад на Таганрогской в Ростове полностью потушили

В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе в районе Таганрогской, 144. Информация об этом поступила от регионального управления МЧС.
Напомним, по данным спасателей, вызов на место происшествия поступил сегодня, 30 июля, примерно в 11:27. После этого задействовали 45 человек личного состава и 15 единиц техники.
Горел склад с поликарбонатом, сначала огнем было охвачено 250 кв. метров, потом площадь горения увеличилась до 500 кв. метров и уже не менялась. Открытое пламя сбили в 12:42, в 14:14 все потушили. О пострадавших не сообщалось.