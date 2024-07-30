Склад на Таганрогской в Ростове полностью потушили

Горел склад с поликарбонатом, сначала огнем было охвачено 250 кв. метров, потом площадь горения увеличилась до 500 кв. метров и уже не менялась. Открытое пламя сбили в 12:42, в 14:14 все потушили. О пострадавших не сообщалось.