Режим повышенной готовности ввели в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тулу в Кировском районе

Мэр в рамках решения КЧС дал необходимые поручения службам городского хозяйства:



— незамедлительно разработать проектное решение на проведение работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской;

— провести работы по ликвидации обрушения;

— осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ;

— после проведения работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской отремонтировать пешеходный мост через реку Тулу;

— ограничить предупредительными надписями активное использование гражданами данного объекта;

— организовать ежедневный мониторинг состояния пешеходного моста;