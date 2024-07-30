Режим повышенной готовности ввели в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тулу в Кировском районе

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о мерах по недопущению обрушения пешеходного моста через реку Тулу в районе ул. Тульской, 417. Проблема в том, что левый берег реки размыло. Из-за этот мост может рухнуть.
В решении комиссии города Новосибирска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) говорится о признании ситуации критической. Органы управления городского звена переведены в режим повышенной готовности.
Мэр в рамках решения КЧС дал необходимые поручения службам городского хозяйства:
— незамедлительно разработать проектное решение на проведение работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской;
— провести работы по ликвидации обрушения;
— осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ;
— после проведения работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской отремонтировать пешеходный мост через реку Тулу;
— ограничить предупредительными надписями активное использование гражданами данного объекта;
— организовать ежедневный мониторинг состояния пешеходного моста;
Старый металлический мост соединяет дачные общества, расположенные на правом берегу Тулы, с ближайшей транспортной артерией на улице Троллейной. Пользуются им, в основном, дачники.