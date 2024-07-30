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Режим повышенной готовности ввели в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тулу в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тула.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о мерах по недопущению обрушения пешеходного моста через реку Тулу в районе ул. Тульской, 417. Проблема в том, что левый берег реки размыло. Из-за этот мост может рухнуть.

В решении комиссии города Новосибирска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) говорится о признании ситуации критической. Органы управления городского звена переведены в режим повышенной готовности.

Мэр в рамках решения КЧС дал необходимые поручения службам городского хозяйства:

 — незамедлительно разработать проектное решение на проведение работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской;
 — провести работы по ликвидации обрушения;
 — осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ;
 — после проведения работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской отремонтировать пешеходный мост через реку Тулу;
 — ограничить предупредительными надписями активное использование гражданами данного объекта;
 — организовать ежедневный мониторинг состояния пешеходного моста;

Старый металлический мост соединяет дачные общества, расположенные на правом берегу Тулы, с ближайшей транспортной артерией на улице Троллейной. Пользуются им, в основном, дачники.