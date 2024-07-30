Комиссия конгресса: США не смогут победить в случае войны с Китаем и Россией

США не сможет победить в войне против Китая и России, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, представленном в конгрессе. Аналитики отмечают, что Америка не осведомлена об опасностях, не ценит силу Китая и его партнеров, а также совершенно не представляет последствия для жизни своих граждан в случае возникновения конфликта. В докладе заявляется, что стране срочно необходим «призыв к оружию», иначе можно дождаться очередного «Перл-Харбора или 11 сентября». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал состояние ВС США.