Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Находившегося в международном розыске 17-летнего казахстанца задержали в России

Подростка, находящегося в международном розыске по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, задержали в России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение департамента полиции области Абай.

Источник: Reuters

17-летний подозреваемый задержан в Новосибирске. Заявление о сексуальном насилии подала мать несовершеннолетней потерпевшей еще в октябре 2023 года. Как сообщили в департаменте полиции области Абай, женщина заявила, что преступление произошло в марте 2023 года.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции области Абай Нариман Кульдиков, в рамках расследования проводятся все необходимые следственно-оперативные действия, включая экспертные проверки, чтобы обеспечить полное всестороннее и объективное расследование преступления.

По официальным данным, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого казахстанца.