Находившегося в международном розыске 17-летнего казахстанца задержали в России

17-летний подозреваемый задержан в Новосибирске. Заявление о сексуальном насилии подала мать несовершеннолетней потерпевшей еще в октябре 2023 года. Как сообщили в департаменте полиции области Абай, женщина заявила, что преступление произошло в марте 2023 года.
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции области Абай Нариман Кульдиков, в рамках расследования проводятся все необходимые следственно-оперативные действия, включая экспертные проверки, чтобы обеспечить полное всестороннее и объективное расследование преступления.
По официальным данным, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого казахстанца.