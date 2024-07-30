Находившегося в международном розыске 17-летнего казахстанца задержали в России

17-летний подозреваемый задержан в Новосибирске. Заявление о сексуальном насилии подала мать несовершеннолетней потерпевшей еще в октябре 2023 года. Как сообщили в департаменте полиции области Абай, женщина заявила, что преступление произошло в марте 2023 года.