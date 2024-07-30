Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта Испании

Фрегат «Штандарт», который не пускали во французские и испанские порты, смог зайти в территориальные воды Испании, загрузиться припасами и выбросить мусор. Фрегат простоял в порту Сеэ три часа, за это время он загрузил пять тонн воды и еду, экипаж выбросил с судна мусор. Сейчас корабль держит курс на Бискайский залив.