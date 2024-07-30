Фрегат «Штандарт» загрузился водой и едой и ушел из порта Испании

«Штандарт» выходит из территориальных вод Испании. Нам удалось заправиться и едой, и водой, удалось выгрузить мусор с корабля. Было непросто", — сообщил РБК капитан корабля Владимир Мартусь.
Он напомнил, что корабль не впустили в испанский порт Виго.
«Мы целую неделю стояли на якорях, искали возможность, как заправиться, искали пути общения с испанскими властями. Было непросто, но после недели переговоров нам разрешили зайти в порт. И это совсем рядом с Финистерре, мыс Финистерре», — добавил капитан.
Он пояснил, что говорит о порте города Сеэ, который расположен на северо-западе королевства. Кораблю разрешили простоять там три часа, за это время фрегат заправили пятью тоннами воды, на борт закупили еду.
«[У испанских властей] связаны руки решениями Европейского союза и мы собираемся опротестовывать эти решения в судебных органах, поскольку считаем их несправедливыми. Мы будем нанимать самых лучших адвокатов для этого, потому что “Штандарт” должен ходить по морям свободно», — отметил Мартусь.
Сейчас корабль движется в сторону Бискайского залива, на море поднимается ветер и экипаж намерен поднять паруса, сообщил Мартусь.
Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.
«Штандарт» прибыл в Евросоюз для участия в фестивале, но 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. Причиной стало обращение проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине).
С апреля 2022 года в порты Евросоюза запрещен заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание активисты AGA Ucraina, которые назвали смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».
К концу июля у экипажа стала заканчиваться провизия, но Испания запретила кораблю входить в порт для пополнения. По словам капитана, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет. Мартусь рассказывал, что местные жители подплывали к фрегату на сапах, угощали экипаж шашлыком и передавали воду.
После захода в испанский порт корабль должен был отправиться в город Гранвиль во Франции для участия в морском фестивале «Рабочие паруса» (Voiles de travail). Как пояснил Мартусь, власти департамента Манш могут либо применить санкции, либо «отнестись к кораблю с пониманием». «Посмотрим, элемент лотереи остается», — отмечал он.