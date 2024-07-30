Какие беды принес Башкирии дождевой паводок

В Башкирии продолжают бороться с последствиями сильнейшего дождевого паводка. Вода залила деревни, дороги, разрушила мосты. Особенно сильно от непогоды пострадало Зауралье. Здесь ничего подобного не переживали последние 30 лет. Непогода нанесла серьезный удар по аграрной отрасли, а туризм в регионе вообще оказался под вопросом из-за рисков ЧП. Какие проблемы принесла людям стихия, рассказывает UFA.AIF.RU.
Все лето в болоте
На протяжении всего лета вода практически не уходит из деревни Геологоразведка Абзелиловского района, на территории которого находятся три озера.
Многодетная мать-одиночка Олеся Хамитова, которая прожила здесь всю жизнь, рассказывает, что ничего подобного ни разу не было.
«В 2013 году нас топило, но тогда вода ушла, и все быстро высохло. В этом году все лето живем в таких условиях. У меня дом старый, болото образовалось вокруг него. В доме сырость ужасная, под полом вода. Дети, а у меня их четверо, выйти не могут погулять без моей помощи. Вытаскиваю их на руках. Из сельсовета приехали сюда на тракторе, выкопали канаву и так оставили. Теперь, чтобы на дорогу выйти из дома, надо квест пройти. Из-за этой сырости дом стал разрушаться».
По словам женщины, от властей помощь на сегодняшний день так и не пришла.
Глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков отметил, что красивый и живописный район за июнь-июль пострадал как никогда ранее. Такого разгула стихии местные жители не припомнят за последние 30 лет. Начиная с июня здесь шли дожди небывалой интенсивности, которые подтопили почти сотню дворов.
"В последние полтора месяца наш район серьезно пострадал от непогоды. На территории муниципалитета мы ввели режим повышенной готовности. В результате стихии жизнедеятельность была нарушена в восьми населенных пунктах района, под подтопление попали 140 придомовых территорий, в которых проживает 209 человек, в том числе 58 детей и один инвалид первой группы. Всего эвакуировали 19 человек, в том числе 13 детей.
Сильно пострадала сеть автомобильных дорог и сооружений на них, шесть мостов и мостовых переходов, на пяти произошел подмыв опор мостов, разрушение железобетонных перекрытий", — рассказал о последствиях ливней Ильдар Нафиков.
Он попросил власти республики поддержать район и отметил, что «своими силами им не справиться».
Наедине с бедой
Еще одна пострадавшая от дождевого паводка Анастасия Лукина, рассказывает, что вода испортила все, что под водой остались мебель, техника и подвал.
«Я обратилась за помощью к властям в надежде, что они мне помогут и не бросят в беде, но мне ответили — максимум, что они могут сделать, это эвакуировать меня. Я надеялась, что мне помогут восстановить дом и вернуться к нормальной жизни. Сейчас я вынуждена искать временное жилье, бороться с последствиями наводнения и пытаться как-то восстановить свой дом. Я не знаю, где брать силы и средства на восстановление».
Из деревни Миндигулово Бурзянского района спасателям пришлось эвакуировать 45 человек, проживающих в 15 домах, из них 18 — дети. Они остались жить у родственников. Позже все вернулись в свои дома.
Сейчас сельчане вернулись в свои дома. Они занимаются восстановлением домов и хозяйства.
«У кого-то уплыли заборы, у кого-то дрова. Сушат что могут. Вчера власти составляли список пострадавших и говорили, что помощь будет», — сообщила местная жительница Юлия.
Она рассказала, что в ее погребе вода стоит до сих пор и уровень постепенно снижается.
Более 300% нормы осадков
В период с 15 по 28 июля в регионе выпало более двух месячных норм осадков. За две недели в Систему-112 поступило 158 сообщений о подтоплениях из 12 муниципалитетов. Под водой остались восемь низководных мостов. Также произошло два перелива дамбы.
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта, где также, как и в соседнем муниципалитете ввели режим повышенной готовности, рассказал, что здесь выпало порядка 300% месячной нормы осадков. На территории района большая вода повредила восемь мостов.
«Дороги местного значения восстановим своими силами, а чтобы восстановить мосты, просим помощи. Это дорогостоящие объекты, которые своими силами не потянем».
Руководитель Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что за третью декаду месяца выпало порядка 370% от нормы. На территории муниципалитета смыло четыре моста. Населенный пункт в деревне Мулдашево остается без дорожного сообщения. Здесь устроили лодочную переправу.
Мулдашево оказалось отрезанным от «большой» земли в минувшие выходные. Здесь размыло дорогу, и вода перелилась через плотину. Спасателям пришлось эвакуировать оттуда местных жителей. Среди них был и больной ребенок. У девятилетнего мальчика обострилось хроническое заболевание. Врачи уже ждали его на берегу и оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенку не потребовалось.
По словам Руслана Гилязетдинова, сегодня уровень воды пока не позволяет восстановить мостовое сооружение. Из населенного пункта есть возможность выехать через поселок Октябрьский Челябинской области. Путь через него длиннее, но возможность проезда есть.
Удар по урожаю
Последствия дождевого паводка предстоит ощутить на себе и аграриям. Как сообщили в Минсельхозе республики, о том, какой ущерб непогода нанесла сельскому хозяйству, говорить пока рано. Уборка только началась.
«Погода, к сожалению, вносит свои коррективы. За вторую декаду июля выпало больше шести норм месячных осадков. Наблюдается переувлажнение почвы, что будет отрицательно сказываться на темпах уборочных и кормозаготовительных работ. По прогнозу до середины августа ожидается неустойчивый характер погоды. Из-за дождей в некоторых районах уже имеются случаи прорастания озимых зерновых. Поэтому сельхозтоваропроизводителям не стоит ждать хорошей погоды. Необходимо использовать каждую возможность для уборки и задействовать все имеющиеся сушильные мощности», — прокомментировали в министерстве.
Сегодня к уборке зерновых культур приступили 20 районов.
Наклонился за сумкой
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды МЧС попросило туристов воздержаться от проведения сплавов, походов в горы и других видов туристического отдыха. Однако не все прислушались к рекомендациям спасательного ведомства.
Туристическая группа из 35 человек решила сплавиться в Бурзянском районе по реке Белой в самый пик подъема водоема. В результате погиб 48-летний житель Татарстана. Мужчина, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросился с катамарана в воду за упавшей сумкой. На нем не было спасательного жилета, поэтому он мгновенно ушел под воду. Тело его до сих пор не нашли.
Показать эффективность
На еженедельном оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперативно устранять последствия дождевого паводка.
«Сейчас нужно быстро и эффективно все восстановить. По дорогам и мостам приступать немедленно, как только будет возможность. Что-то сделать в текущем режиме, что-то — на следующий год по программе ремонта “фонящих” дорог. Посмотрите ситуацию с личным ущербом. Если какой-то семье нужна помощь, нужно проработать в каждом отдельном случае».
Он добавил, что тянуть в этих вопросах нельзя. Именно сейчас, по его словам, «власть должна показать свою эффективность».
По состоянию на 17:00 30 июля на контроле МЧС Башкирии остаются 17 ситуаций, связанных с подтоплением. Вода залила 12 придомовых территорий, 5 автодорог и 3 моста в Абзелиловском, Белорецком, Куюргазинском, Учалинском, Мелеузовском с Бурзянском, Дуванском, Караидельском районах и в г. Стерлитамаке.