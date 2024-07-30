Какие беды принес Башкирии дождевой паводок

«В 2013 году нас топило, но тогда вода ушла, и все быстро высохло. В этом году все лето живем в таких условиях. У меня дом старый, болото образовалось вокруг него. В доме сырость ужасная, под полом вода. Дети, а у меня их четверо, выйти не могут погулять без моей помощи. Вытаскиваю их на руках. Из сельсовета приехали сюда на тракторе, выкопали канаву и так оставили. Теперь, чтобы на дорогу выйти из дома, надо квест пройти. Из-за этой сырости дом стал разрушаться».