В Приднестровье вторые сутки ищут пропавшую женщину: Она может находиться в Кишиневе

Жительница посёлка Первомайск Слободзейского района 28 июля ушла в неизвестном направлении и до настоящего времени на связь с родственниками не вышла, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Может находиться в Кишиневе.
Приметы: на вид 40 лет, рост — 185 см, худощавого телосложения. Глаза карие, волосы длинные, тёмные.
Был одета в укороченные джинсовые шорты синего цвета, светло-коричневую футболку.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Иванова Мария Анатольевна, позвоните на горячую линию «102» или в Слободзейский РОВД по телефону 0 (557) 2−41−38. Напишите в Viber или Telegram: +37377997249.