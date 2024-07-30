В Приднестровье вторые сутки ищут пропавшую женщину: Она может находиться в Кишиневе

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Иванова Мария Анатольевна, позвоните на горячую линию «102» или в Слободзейский РОВД по телефону 0 (557) 2−41−38. Напишите в Viber или Telegram: +37377997249.