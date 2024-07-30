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В Приднестровье вторые сутки ищут пропавшую женщину: Она может находиться в Кишиневе

Слободзейский РОВД устанавливает место нахождения без вести пропавшей Ивановой Марии Анатольевны, родившейся 24 апреля 1981 года.

Источник: МВД Приднестровья

Жительница посёлка Первомайск Слободзейского района 28 июля ушла в неизвестном направлении и до настоящего времени на связь с родственниками не вышла, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Может находиться в Кишиневе.

Приметы: на вид 40 лет, рост — 185 см, худощавого телосложения. Глаза карие, волосы длинные, тёмные.

Был одета в укороченные джинсовые шорты синего цвета, светло-коричневую футболку.

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Иванова Мария Анатольевна, позвоните на горячую линию «102» или в Слободзейский РОВД по телефону 0 (557) 2−41−38. Напишите в Viber или Telegram: +37377997249.