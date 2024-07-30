У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

На кадрах запечатлены портреты самого Булгакова, а также картины с Шойгу и другими чиновниками Минобороны. Одна из картин выполнена по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко. На ней Шойгу изображен в роли генерала Михаила Кутузова, его бывший заместитель Руслан Цаликов — в роли генерала Михаила Барклая де Толли. На картине также присутствуют экс-заместители министра обороны Татьяна Шевцова, Тимур Иванов и другие чиновники.