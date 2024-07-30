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Бывший самарский чиновник обжалует приговор за взяточничество

Октябрьский районный суд Самары зарегистрировал апелляционную жалобу бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, обвиненного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По окончании срока для предоставления возражений уголовное дело будет передано в Самарский областной суд.

Асланбека Майрамукаева приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 45 млн руб. Экс-замминистра здравоохранения также лишен права занимать должности в органах государственной власти на шесть лет. Наложенный арест на недвижимое имущество и денежные средства осужденного суд сохранил.

По версии следствия, с января по август 2023 года заместитель министра — руководитель департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства получил 15 млн руб. в качестве взятки от директора ООО «ДМ-Групп». Деньги давались за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.

В августе 2023 года появилась информация о задержании бывшего заместителя министра Самарской области Асланбека Майрамукаева. В феврале текущего года стала известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.