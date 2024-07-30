Бывший самарский чиновник обжалует приговор за взяточничество

Асланбека Майрамукаева приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 45 млн руб. Экс-замминистра здравоохранения также лишен права занимать должности в органах государственной власти на шесть лет. Наложенный арест на недвижимое имущество и денежные средства осужденного суд сохранил.