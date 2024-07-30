Итальянские силовики показали кадры из арестованного замка россиянина

Федорычев — председатель и основатель Fedcom Group — мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. Кроме того, с января 2022 года он является президентом французского баскетбольного клуба «Монако». В 2006 году журнал Forbes включил его в список богатейших бизнесменов России на 100-м месте с состоянием $450 млн.