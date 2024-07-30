Предприниматель избил чиновника в Алматы

По данным СМИ, в июне в отношении предпринимателя начали проверку на предмет соблюдения земельного законодательства и выяснили, что мужчина самовольно занял участок государственной земли, установив там торговый павильон. Бизнесмена оштрафовали и обязали демонтировать торговое место.
Стало ли это причиной конфликта, выясняют в полиции.
«Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.