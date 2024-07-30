Предприниматель избил чиновника в Алматы

По данным СМИ, в июне в отношении предпринимателя начали проверку на предмет соблюдения земельного законодательства и выяснили, что мужчина самовольно занял участок государственной земли, установив там торговый павильон. Бизнесмена оштрафовали и обязали демонтировать торговое место.