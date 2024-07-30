Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель избил чиновника в Алматы

В Алматы возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. В качестве подозреваемого задержан предприниматель. Он напал на госинспектора алматинского департамента по управлению земельными ресурсами, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

По данным СМИ, в июне в отношении предпринимателя начали проверку на предмет соблюдения земельного законодательства и выяснили, что мужчина самовольно занял участок государственной земли, установив там торговый павильон. Бизнесмена оштрафовали и обязали демонтировать торговое место.

Стало ли это причиной конфликта, выясняют в полиции.

«Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.