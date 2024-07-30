Экс-невестке бывшего омского губернатора вынесли новый приговор

По данным следствия, с выводами которого согласился и суд, Полежаева на протяжении почти трех лет, с марта 2017 года по февраль 2020-го, не выплачивала в полном объеме заработную плату своим сотрудникам. При этом у некоторых из них выплаты составляли ниже минимального размера оплаты труда.