Экс-невестке бывшего омского губернатора вынесли новый приговор

Мировой судья судебного участка № 79 в Первомайском районе вынес приговор Нателе Полежаевой, бывшей невестке бывшего же губернатора Омской области Леонида Полежаева.
Руководитель ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» признана виновной в невыплате заработной платы.
По данным следствия, с выводами которого согласился и суд, Полежаева на протяжении почти трех лет, с марта 2017 года по февраль 2020-го, не выплачивала в полном объеме заработную плату своим сотрудникам. При этом у некоторых из них выплаты составляли ниже минимального размера оплаты труда.
Установлено два эпизода, общая задолженность составила около 2 млн рублей. Деньги Натела Полежаева потратила на личные нужды. Своей вины руководитель санатория не признала.
Напомним, ранее Натела Полежаева уже была признана виновной в совершении аналогичного преступления. В 2020 году за невыплату зарплаты ее оштрафовали на 350 тысяч рублей.
«С учетом мнения государственного обвинителя, а также вынесенного ранее приговора суд окончательно назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.