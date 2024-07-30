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Экс-невестке бывшего омского губернатора вынесли новый приговор

Нателу Полежаеву снова признали виновной в невыплате зарплаты сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

Мировой судья судебного участка № 79 в Первомайском районе вынес приговор Нателе Полежаевой, бывшей невестке бывшего же губернатора Омской области Леонида Полежаева.

Руководитель ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» признана виновной в невыплате заработной платы.

По данным следствия, с выводами которого согласился и суд, Полежаева на протяжении почти трех лет, с марта 2017 года по февраль 2020-го, не выплачивала в полном объеме заработную плату своим сотрудникам. При этом у некоторых из них выплаты составляли ниже минимального размера оплаты труда.

Установлено два эпизода, общая задолженность составила около 2 млн рублей. Деньги Натела Полежаева потратила на личные нужды. Своей вины руководитель санатория не признала.

Напомним, ранее Натела Полежаева уже была признана виновной в совершении аналогичного преступления. В 2020 году за невыплату зарплаты ее оштрафовали на 350 тысяч рублей.

«С учетом мнения государственного обвинителя, а также вынесенного ранее приговора суд окончательно назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.