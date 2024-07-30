В МВД опровергли гибель людей из-за паводка в Челябинской области

— Непосредственно от паводка на территории Челябинской области погибших нет, — сказал полицейский на заседании оперативного штаба в правительстве региона. — Это результат чётко проводимых, слаженных мероприятий по эвакуации населения. Вместе с тем рядом СМИ распространяется непроверенная информация по обнаружению утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная, хотелось бы пояснить, что в городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, а по Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации. Эту информацию подтверждает судебно-следственная экспертиза.