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В МВД опровергли гибель людей из-за паводка в Челябинской области

Информация о гибели людей из-за паводка в Челябинской области не соответствует действительности. Об этом во вторник, 30 июля, заявил заместитель начальника регионального управления МВД Александр Картуесов.

— Непосредственно от паводка на территории Челябинской области погибших нет, — сказал полицейский на заседании оперативного штаба в правительстве региона. — Это результат чётко проводимых, слаженных мероприятий по эвакуации населения. Вместе с тем рядом СМИ распространяется непроверенная информация по обнаружению утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная, хотелось бы пояснить, что в городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, а по Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации. Эту информацию подтверждает судебно-следственная экспертиза.

Андрей Картуесов добавил, что полицейские совместно с сотрудниками МЧС и органами власти эвакуируют жителей, а также охраняют людей в пунктах временного размещения. По его словам, случаев мародёрства на подтопленных территориях не фиксировалось.

несчастный случай