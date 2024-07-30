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В Нижнекамске смерч повредил ангар с аэропортовой техникой

Как сообщил источник, остался только один неповрежденный автобус для перевозки пассажиров.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ангар с аэропортовой техникой поврежден в Нижнекамске из-за смерча. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к аэропорту.

«В результате прошедшего смерча поврежден ангар с аэропортовой техникой. На данный момент остался только один неповрежденный автобус для перевозки пассажиров», — сказал он.

Собеседник ТАСС добавил, что в аэропорту Нижнекамска Бегишево было объявлено штормовое предупреждение с 15:02 до 15:54 мск.

Как отметила пресс-служба «Камаза», смерч не повлиял на работу аэропорта.

«В аэропорту Бегишево, дочерней компании ПАО “Камаз”, прошел смерч. Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника. Степень ущерба устанавливается. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — отметили в компании.

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несчастный случай