В Нижнекамске смерч повредил ангар с аэропортовой техникой

«В аэропорту Бегишево, дочерней компании ПАО “Камаз”, прошел смерч. Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника. Степень ущерба устанавливается. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — отметили в компании.