В Екатеринбурге загорелось производство систем для космических ракет

18 июля на территории завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 420 кв. м. На предприятии рассказали, что возгорание произошло при проведении демонтажных работ на территории старых складов. Пострадавших не было. Завод продолжил работу в штатном режиме.