В Екатеринбурге загорелось производство систем для космических ракет

В Екатеринбурге загорелось здание НПО автоматики по ул. Начдива Васильева, 1/1, сообщает E1. «Уралинформбюро» также пишет о пожаре в районе этого здания, расположенного вдоль улицы Серафимы Дерябиной.
В МЧС сообщили РБК, что в Екатеринбурге, предварительно, на 800 кв. м произошло возгорание в здании с химической продукцией, данных о пострадавших нет.
Позднее в ведомстве сообщили об обрушении кровли цеха на 500 кв. м. «На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники», — уточнили в МЧС.
Е1 публикует кадры, на которых видно столб черного дыма над большим производственным зданием. Предварительно, в цеху проводили сварочные работы.
НПО автоматики входит в «Роскосмос». Предприятие, в частности, занимается разработкой и производством систем управления для космических ракет. E1 пишет, что в этом корпусе делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2», в частности платы и микросхемы.
18 июля на территории завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 420 кв. м. На предприятии рассказали, что возгорание произошло при проведении демонтажных работ на территории старых складов. Пострадавших не было. Завод продолжил работу в штатном режиме.
«Уралтрансмаш» — единственное предприятие России, производящее самоходные артиллерийские установки. Кроме того, завод выпускает гаубицы, минометы, а также трамваи и другую гражданскую технику.