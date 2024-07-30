В Екатеринбурге в горящем здании НПО «Автоматики» обрушилась крыша

— Обрушение кровли произошло на площади примерно 300 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась на 200 квадратных метров и составила 500 квадратных метров, — сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. — В здании, где произошел пожар, проводились сварочные работы. Распространение огня продолжается.