В Екатеринбурге в горящем здании НПО «Автоматики» обрушилась крыша

В Екатеринбурге вечером 30 июля произошел крупный пожар на территории предприятия НПО «Автоматики» на улице Начдива Васильева. Мощный пожар охватил площадь около 800 квадратных метров.
— Обрушение кровли произошло на площади примерно 300 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась на 200 квадратных метров и составила 500 квадратных метров, — сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. — В здании, где произошел пожар, проводились сварочные работы. Распространение огня продолжается.
Как ранее сообщали в пресс-службе областного МЧС, пожар произошел в здании 8-этажного цеха.
— Произошло возгорание кровли в здании о цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники, — сообщало ведомство.
На месте происшествия создан оперативный штаб. Предприятие НПО «Автоматики» производит оборудование для космической техники.