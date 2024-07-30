Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом

Нарушителя выявили в ходе оформления рейсового автобуса сообщением Минск — Вильнюс, когда мужчина предъявил сотрудникам погранперехода паспорт гражданина Украины. Оказалось, что в документе была заменена страница с установочными данными, что является частичной подделкой.
По словам фигуранта, таким образом он пытался попасть в Германию к своим сыновьям. Именно они и сделали отцу поддельный украинский паспорт, а затем выслали по почте. Задержанного поместили в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин, а также депортация.
Помимо этого, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до двух лет.