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Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом

Иностранца с фальшивым паспортом задержали сморгонские пограничники в пункте пропуска «Каменный Лог», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет.

Нарушителя выявили в ходе оформления рейсового автобуса сообщением Минск — Вильнюс, когда мужчина предъявил сотрудникам погранперехода паспорт гражданина Украины. Оказалось, что в документе была заменена страница с установочными данными, что является частичной подделкой.

По словам фигуранта, таким образом он пытался попасть в Германию к своим сыновьям. Именно они и сделали отцу поддельный украинский паспорт, а затем выслали по почте. Задержанного поместили в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин, а также депортация.

Помимо этого, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до двух лет.