Белорусские пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом

По словам фигуранта, таким образом он пытался попасть в Германию к своим сыновьям. Именно они и сделали отцу поддельный украинский паспорт, а затем выслали по почте. Задержанного поместили в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин, а также депортация.