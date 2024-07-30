Пьяный внук в Дрибинском районе до смерти избил бабушку

36-летний обвиняемый с 13 по 16 июля этого года по месту жительства употреблял спиртные напитки. Совместно с ним проживала его 81-летняя бабушка, инвалид I группы. В силу заболевания она не могла самостоятельно передвигаться и находилась в беспомощном состоянии.



Пожилая женщина сделала внуку замечание, это привело мужчину в ярость: он набросился на родственницу и нанес ей не менее десяти ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



После смерти женщины обвиняемый продолжил употреблять спиртное несмотря на то, что в квартире находился труп. Правоохранителей вызвали соседи фигуранта. Мужчина заключен под стражу. Ему инкриминировано убийство.