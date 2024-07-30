Казахстанец попал в реанимацию после разгрузки ящиков с пестицидами

Пострадавший получил отравление во время разгрузки ящиков с пестицидами. По словам мужчины, на нем в тот момент не было специальной защитной одежды, что могло стать причиной отравления. Пострадавшего доставили в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии с жалобами на тошноту, рвоту и головокружение.