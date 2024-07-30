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Казахстанец попал в реанимацию после разгрузки ящиков с пестицидами

36-летнего мужчину госпитализировали с признаками интоксикации в СКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Pkzsk.info.

Пострадавший получил отравление во время разгрузки ящиков с пестицидами. По словам мужчины, на нем в тот момент не было специальной защитной одежды, что могло стать причиной отравления. Пострадавшего доставили в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии с жалобами на тошноту, рвоту и головокружение.

По информации пресс-службы медорганизации, пациента срочно поместили в реанимационное отделение. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось.

«Он находится под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Мужчине назначены консультации специалистов для разработки дальнейшего плана лечения и профилактики», — объяснили в пресс-службе больницы.

несчастный случай