Сакраменто
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность

Отложить походы в горы в ближайшие дни советуют спасатели жителям и гостям Алматы. Объявлена высокая селевая опасность, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: ДЧС Алматы

«В соответствии с штормовым предупреждением РГП “Казгидромет” о сильном дожде в период 31 июля-1 августа в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — сообщили в ДЧС.

Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам в горах Иле Алатау объявлен «Оранжевый уровень» селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя.

Подразделения Казселезащиты переведены на учащённый режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

«Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы в связи с риском возникновения селей», — обратились спасатели.