В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность

«В соответствии с штормовым предупреждением РГП “Казгидромет” о сильном дожде в период 31 июля-1 августа в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — сообщили в ДЧС.