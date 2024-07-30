Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом

Ранее сообщалось, что после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области два человека находятся в реанимации областной больницы — 52-летняя пассажирка и водитель «Камаза», который столкнулся с составом на переезде.
«Женщина находится в тяжелом состоянии. В Волгоград ее доставили санавиацией. В результате ЧП у нее множественные травмы, в том числе серьезно пострадали ноги, ей грозила ампутация нижних конечностей. К счастью, врачам удалось спасти ее ноги», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.