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Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 30 июл — РИА Новости. Пассажирке поезда «Казань — Адлер», сошедшего с рельсов в Волгоградской области, врачи спасли ноги от ампутации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области два человека находятся в реанимации областной больницы — 52-летняя пассажирка и водитель «Камаза», который столкнулся с составом на переезде.

«Женщина находится в тяжелом состоянии. В Волгоград ее доставили санавиацией. В результате ЧП у нее множественные травмы, в том числе серьезно пострадали ноги, ей грозила ампутация нижних конечностей. К счастью, врачам удалось спасти ее ноги», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.