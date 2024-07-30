В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

Уточняется, что авария произошла около 15:00 в Крымском районе. Водитель большегруза МАЗ, двигаясь по трассе Славянск-на-Кубани — Крымск, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti, который шел последним в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик марки DAF и она оказалась зажатой между двумя транспортными средствами.