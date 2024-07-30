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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух грузовиков с легковушкой в Краснодарском крае, сообщило региональное управление МВД.

Источник: © РИА Новости

«По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что авария произошла около 15:00 в Крымском районе. Водитель большегруза МАЗ, двигаясь по трассе Славянск-на-Кубани — Крымск, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti, который шел последним в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик марки DAF и она оказалась зажатой между двумя транспортными средствами.

ГИБДД