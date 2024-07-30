В Екатеринбурге локализовали пожар на территории НПО автоматики

В Екатеринбурге сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 800 квадратных метров, который в настоящее время происходит на улице начдива Васильева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.
— Самостоятельно из здания и цеха эвакуировались 22 человека, — сообщил источник «КП-Екатеринбург».
Он добавил, что только что категория пожара была понижена на менее сложную.
В 20:29 по местному времени информацию о локализации огня на площади в 800 квадратных метров подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, огонь на территории оборонного предприятия вспыхнул вечером 30 июля. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате ЧП обрушилась кровля.
По данным «КП-Екатеринбург», перед пожаром в цеху, где произошло возгорание, происходили сварочные работы.