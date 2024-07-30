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В Екатеринбурге локализовали пожар на территории НПО автоматики

МЧС локализовало пожар площадью 800 квадратных метров в здании НПО автоматики.

В Екатеринбурге сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 800 квадратных метров, который в настоящее время происходит на улице начдива Васильева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.

— Самостоятельно из здания и цеха эвакуировались 22 человека, — сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Он добавил, что только что категория пожара была понижена на менее сложную.

В 20:29 по местному времени информацию о локализации огня на площади в 800 квадратных метров подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, огонь на территории оборонного предприятия вспыхнул вечером 30 июля. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате ЧП обрушилась кровля.

По данным «КП-Екатеринбург», перед пожаром в цеху, где произошло возгорание, происходили сварочные работы.

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