В Зеленоградске утонул отдыхающий

В Зеленоградске днем 30 июля утонул человек. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. Трагедия случилась в районе кафе «Гнездо».
Спасатели получили сообщение о том, что в море уносит человека, они прибыли на место.
«Тело пострадавшего было обнаружено, эвакуировано на берег и передано медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата», — прокомментировали в МЧС.
Спасатели отметили, что сегодня были вывешены черные флаги и, несмотря на запреты, многие отдыхающие лезли в море купаться.