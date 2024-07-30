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В Зеленоградске утонул отдыхающий

Несмотря на черные флаги, купальщики лезли в воду.

В Зеленоградске днем 30 июля утонул человек. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. Трагедия случилась в районе кафе «Гнездо».

Спасатели получили сообщение о том, что в море уносит человека, они прибыли на место.

«Тело пострадавшего было обнаружено, эвакуировано на берег и передано медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата», — прокомментировали в МЧС.

Спасатели отметили, что сегодня были вывешены черные флаги и, несмотря на запреты, многие отдыхающие лезли в море купаться.

МЧС