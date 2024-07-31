Под Ростовом КамАЗ столкнулся с легковушкой: Погибли женщина и шестилетний мальчик, трое в больнице

В Ростовской области в автомобильной аварии разбились мать и 6-летний сын. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 30 июля около 14:20 в городе Новошахтинске.
По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «КамАЗа» двигался по трассе «Новошахтинск — граница с ЛНР». На регулируемом перекрестке не работал светофор. Когда фура поворачивала налево, то не уступила дорогу автомобилю «Киа Сид» под управлением 39-летнего водителя. От сильного удара легковушку смяло, как бумажный лист.
— В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля «Киа Сид»: 39-летняя женщина и 6-летний мальчик, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
Еще трое пассажиров 9, 13 и 17 лет с различными травмами доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.