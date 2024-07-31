Под Ростовом КамАЗ столкнулся с легковушкой: Погибли женщина и шестилетний мальчик, трое в больнице

По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «КамАЗа» двигался по трассе «Новошахтинск — граница с ЛНР». На регулируемом перекрестке не работал светофор. Когда фура поворачивала налево, то не уступила дорогу автомобилю «Киа Сид» под управлением 39-летнего водителя. От сильного удара легковушку смяло, как бумажный лист.