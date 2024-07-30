Армия Израиля сообщила об ударе по Бейруту

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по Бейруту, целью был командир, «ответственный за убийство израильских гражданских».
«ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение «Хезболла». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.
В свою очередь, «Хезболла» заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
Обострение между Израилем и Ливаном.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены «Хезболлы» ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.