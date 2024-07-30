Против экс-главы Сергокалинского района Дагестана возбудили новое дело

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых, в зависимости от роли каждого, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 327 УК РФ», — говорится в сообщении.