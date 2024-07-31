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27 человек погибли в водоемах Омской области в 2024 году

30 июля состоялась пресс-конференция в омском Доме журналистов на тему «Безопасная эксплуатация маломерных судов».

В ходе мероприятия старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области, Сергей Лазаренко, обратил внимание на число случаев происшествий на водных объектах.

За текущий год было зарегистрировано 29 инцидентов, в результате которых погибли 27 человек, включая четырех детей. В сравнении с прошлым годом, когда за тот же период было 33 несчастных случая, ситуация остается напряженной.

Напомним, ранее мы писали, что СКР возбудил уголовное дело из-за утонувшей 15-летней омички.

МЧС