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Офицер «Рязань» вызвал огонь снайпера на себя, чтобы успокоить товарищей

Источник: Российская газета

Заместитель командира роты по воспитательной работе с позывным «Рязань» признался, что самое его яркое воспоминание об СВО — как он ловил украинского снайпера на живца. Причем живцом был он сам.

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“Нас кошмарил снайпер. Все время с разных позиций работал и его обязательно надо было уничтожить. По пристрелянному им полю каждые четыре дня происходила ротация, заходила на позицию группа. А как им службу нести, если уже при заходе их снайпер обстреливает?” — объяснил военную психологию ротный воспитатель.

В общем, «Рязань» пошел к соседям — операторами противотанковых управляемых ракет, — и предложил: я сейчас пойду в поле дразнить снайпера, а когда он откроет огонь, вы его засечете и уничтожите. Еще один офицер впечатлился предстоящим приключением и вызвался сопровождать замкороты. Так и пошли: «Рязань» с пулеметом, его товарищ Семен Николаевич — с РПГ. Вышли на середину поля и давай палить в разные стороны.

«И мы все сделали! Мы красавцы! — смеется “Рязань”. — И вот после этой истории у нас в головах начало переламываться. Мы поняли, что все можем. Что не боимся противника».

А победа над нацизмом наступит не тогда, когда мы куда-то дойдем, а когда такой же перелом произойдет в головах у украинцев. И они поймут, что «возлюби ближнего своего» — это правильно. А «зиговать» в День Победы — нет, приводит мысли офицера военкор Юрий Котенок.