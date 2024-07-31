Офицер «Рязань» вызвал огонь снайпера на себя, чтобы успокоить товарищей

В общем, «Рязань» пошел к соседям — операторами противотанковых управляемых ракет, — и предложил: я сейчас пойду в поле дразнить снайпера, а когда он откроет огонь, вы его засечете и уничтожите. Еще один офицер впечатлился предстоящим приключением и вызвался сопровождать замкороты. Так и пошли: «Рязань» с пулеметом, его товарищ Семен Николаевич — с РПГ. Вышли на середину поля и давай палить в разные стороны.