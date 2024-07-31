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Водитель BMW устроил массовое ДТП с четырьмя пострадавшими в центре Краснодара

Источник: Российская газета

Во вторник около 23:00 на центральной улице Красной города Краснодара произошла массовая авария с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По предварительной информации правоохранителей, ехавший по улице Красной водитель BMW не выбрал безопасную скорость передвижения и столкнулся с автомобилями Audi и Lada, которые двигались в попутном направлении.

В результате этого жесткого ночного дорожно-транспортного происшествия четыре человека доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.