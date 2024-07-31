Группировка войск “Центр” прорвала украинскую оборону и заняла город-спутник Торецка, Железное, сообщил канал “Военкоры Русской Весны”. Перед этим российские отряды взяли город в клещи: с юга — из Нью-Йорка, с востока — из Пивничного (Северного). Имея в качестве альтернативы окружение, ВСУ разумно решили отступить.