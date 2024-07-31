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«Русская Весна»: ВС РФ заняли предместье Торецка, город Железное

Источник: Российская газета

Российские штурмовые отряды отбили у ВСУ юго-восточное предместье Торецка, город Железное.

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Группировка войск “Центр” прорвала украинскую оборону и заняла город-спутник Торецка, Железное, сообщил канал “Военкоры Русской Весны”. Перед этим российские отряды взяли город в клещи: с юга — из Нью-Йорка, с востока — из Пивничного (Северного). Имея в качестве альтернативы окружение, ВСУ разумно решили отступить.

В Пивничном штурмовики РФ практически полностью заняли микрорайон с многоэтажками — лишь одна осталась в серой зоне, — а также микрорайон «Соцгородок», гаражный кооператив и Дворец культуры шахты «Северная». Российские войска движутся дальше, пишет Шепот фронта.