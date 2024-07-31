Sky: в Саутпорте после нападения с ножом на детей случились беспорядки

По информации телеканала, протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка. При этом манифестанты вытаскивали булыжники из мостовой, чтобы закидывать ими полицейских. В представителей правоохранительных органов летели также бутылки и петарды. Несколько полицейских получили ранения, одному из них сломали нос. На видео в социальных сетях видно, как протестующие, лица многих из которых закрыты капюшонами, оскорбляют и теснят полицию.