Под суд отдали генерала ФСБ, возглавлявшего управление таможни

Процесс начался с того, что защитники подсудимых заявили ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру на том основании, что обвинительное заключение не соответствует требованиям УПК, а допущенные следствием ошибки невозможно устранить в ходе процесса. В частности, как рассказал «Ъ» защитник генерал-майора адвокат Вадим Яловицкий, он и его коллеги обратили внимание в ходатайстве на то, что в обвинении не указано точно, когда и при каких обстоятельствах Дмитрий Мурышов получил обе инкриминируемые ему взятки, при этом если в первом случае хотя бы говорилось, что она поступила от неких неизвестных лиц в неустановленное время, то во втором, когда был задержан Илья Окороков, в материалах вообще не говорится, кому деньги предназначались. При этом Окороков, отметили адвокаты, так и не довез 1,4 млн руб. до адресата, которого указал в беседе с оперативниками, а те поверили задержанному на слово вместо проведения стандартного для таких случаев следственного эксперимента с передачей меченых денег их получателю. А значит, утверждали защитники, факт получения денег генерал-майором не доказан, что является неустранимой в процессе ошибкой следствия.