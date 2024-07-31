Под суд отдали генерала ФСБ, возглавлявшего управление таможни

В 235-м гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова, обвиняемого в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко, которому следствие отводит роль посредника (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело рассматривает военный суд, поскольку господин Мурышов является генералом ФСБ.
Уголовное дело в отношении таможенника было возбуждено 8 декабря 2022 года, после того как в Москве был задержан советник главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. У него в машине оперативники ФСБ обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн руб. Задержанный сразу же пошел на сотрудничество и сообщил, что изъятые средства предназначалась Дмитрию Мурышову, причем деньги якобы передал бывший сослуживец генерала, уволенный из таможенных органов за какие-то злоупотребления. По данным оперативников, взятку генералу передали двое неких руководителей компаний—участников внешнеэкономической деятельности за отказ от дополнительных проверочных мероприятий, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта». Имена взяткодателей, действовавших под контролем оперативников, не раскрываются.
После этого главного борца с коррупцией в ФТС и взяли в оперативную разработку, итогом которой стало задержание Ильи Окорокова.
Расследование в отношении генерала вело главное военное следственное управление СКР. На первом этапе следствия сообщалось, что господин Мурышов получил в 2022 году через посредника Окорокова три взятки на сумму более 5,8 млн руб. от предпринимателей, специализирующихся на импорте товаров в Россию. Позже в деле появилась и четвертая взятка, на сумму 4,4 млн руб., посредниками в передаче которой, по версии следствия, являлись Илья Окороков и Дмитрий Нестеренко.
Сначала под стражу взяли предполагаемых посредников Окорокова и Нестеренко, затем Басманный суд столицы арестовал и задержанного 9 февраля прошлого года Дмитрия Мурышова. Отметим, что при избрании меры пресечения Мурышов и Нестеренко говорили, что не знают друг друга. Окороков вину признал и спустя некоторое время заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство и в суде будет рассмотрено в особом порядке, без изучения материалов и допросов свидетелей.
Дело в отношении Мурышова и Нестеренко поступило в военный суд.
Процесс начался с того, что защитники подсудимых заявили ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру на том основании, что обвинительное заключение не соответствует требованиям УПК, а допущенные следствием ошибки невозможно устранить в ходе процесса. В частности, как рассказал «Ъ» защитник генерал-майора адвокат Вадим Яловицкий, он и его коллеги обратили внимание в ходатайстве на то, что в обвинении не указано точно, когда и при каких обстоятельствах Дмитрий Мурышов получил обе инкриминируемые ему взятки, при этом если в первом случае хотя бы говорилось, что она поступила от неких неизвестных лиц в неустановленное время, то во втором, когда был задержан Илья Окороков, в материалах вообще не говорится, кому деньги предназначались. При этом Окороков, отметили адвокаты, так и не довез 1,4 млн руб. до адресата, которого указал в беседе с оперативниками, а те поверили задержанному на слово вместо проведения стандартного для таких случаев следственного эксперимента с передачей меченых денег их получателю. А значит, утверждали защитники, факт получения денег генерал-майором не доказан, что является неустранимой в процессе ошибкой следствия.
Но главное, отмечали адвокаты, Дмитрий Мурышов не мог оказать предполагаемым взяткодателям помощь, поскольку проверки их деятельности не входили в его компетенцию. Кроме того, защита обратила внимание суда и на то, что в деле отсутствуют конкретные взяткодатели, наличие которых необходимо для установления фактов получения взяток. При этом они остались в основном деле, а почему материалы в отношении них не выделили в отдельное производство, защите так и не пояснили. Адвокаты посчитали и это незаконным, но суд все ходатайства защиты отклонил.