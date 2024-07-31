В Приморье раскрыта многомиллионная мошенническая схема по газификации Надеждинского района

СКР Приморья расследует обстоятельства мошеннической схемы при заключении договора по газопроводу в Надеждинском районе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следователи СКР по Приморскому краю инициировали уголовное дело против жителя Хабаровска Виталия Дубова и его сообщников, подозреваемых в попытке мошенничества на сумму 8 млн рублей в ходе конкурентных процедур для распределения газопровода в Надеждинском районе (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2021 году подозреваемый с соучастниками решили обманным образом завладеть деньгами коммерческой организации, которая планировала заключить подряд на строительные работы для газопровода.
Мировой суд назначил компании штраф в полмиллиона рублей.
Подозреваемые убедили предпринимателя, что за взятку представители крупной компании обеспечат победу в конкурсах и гарантируют беспрепятственный прием выполненных работ. В конце 2022 года часть согласованной суммы была переведена на расчетный счет. Подозреваемый и его соучастники использовали эти деньги по своему усмотрению. Преступление не было завершено, так как представитель организации отказался передать оставшуюся часть денег.
Следователи СКР провели обыск в доме подозреваемого, где были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. В ближайшее время задержанный Виталий Дубов будет доставлен во Владивосток в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователь принял решение о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.