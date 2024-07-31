В Приморье раскрыта многомиллионная мошенническая схема по газификации Надеждинского района

Следователи СКР по Приморскому краю инициировали уголовное дело против жителя Хабаровска Виталия Дубова и его сообщников, подозреваемых в попытке мошенничества на сумму 8 млн рублей в ходе конкурентных процедур для распределения газопровода в Надеждинском районе (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2021 году подозреваемый с соучастниками решили обманным образом завладеть деньгами коммерческой организации, которая планировала заключить подряд на строительные работы для газопровода.