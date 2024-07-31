В Приморье перекрыто движение по одному из мостов из-за разрушения

Прокуратура Черниговского района проводит проверку по факту разрушения конструктивного элемента моста на 82 километре автомобильной дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. В связи с этим движение для всех видов транспорта по поврежденному объекту ограничено.
На место происшествия для оценки возможного оперативного ремонта и восстановления моста выехали исполняющая обязанности прокурора района Анна Кремлева-Гречишкина, сотрудники ГИБДД и представители «Примавтодора».
Прокуратура района начала проверку, по результатам которой будет дана оценка мерам, принимаемым для содержания и обслуживания моста. Альтернативное движение к селу Реттиховка осуществляется через маршруты Реттиховка — Ивановка — Арсеньев и Спасск — Варфоломеевка.