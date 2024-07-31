Подрывник из Рязани Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Сидики был задержан российскими силовиками в своей квартире в Рязани, «где ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства». Ему с третьего раза удалось совершить подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Главное управление разведки Минобороны Украины обещало россиянину подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.