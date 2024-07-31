Подрывник из Рязани Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном», — рассказал собеседник агентства.
Задержание диверсанта
По данным СК, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Сидики был задержан российскими силовиками в своей квартире в Рязани, «где ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства». Ему с третьего раза удалось совершить подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Главное управление разведки Минобороны Украины обещало россиянину подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.
До задержания Сидики работал сантехником-электриком в одном из торговых центров в Рязани. Ему предъявлено обвинение в совершении девяти особо тяжких преступлений: ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), два эпизода ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств организованной группой), два эпизода ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт организованной группой), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту организованной группой) и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (приготовление к изготовлению самодельного взрывного устройства) УК РФ.