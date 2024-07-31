В Перми будут судить адвоката за мошенничество в особо крупном размере

«По данным следствия, с мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций (в том числе московский адвокат) вместе с сотрудниками обманывали под видом оказания юридических услуг граждан, среди которых были пенсионеры. Действовала организованная группа в пермском здании. Ущерб свыше 41 миллиона рублей», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.