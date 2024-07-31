В Перми будут судить адвоката за мошенничество в особо крупном размере

Адвокат предстанет перед судом в Перми за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в краевом следкоме.
Всего по делу проходят 14 человек, которые, по версии СКР, состояли в организованной группе.
«По данным следствия, с мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций (в том числе московский адвокат) вместе с сотрудниками обманывали под видом оказания юридических услуг граждан, среди которых были пенсионеры. Действовала организованная группа в пермском здании. Ущерб свыше 41 миллиона рублей», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Потерпевшими признали более 470 человек. Следователи допросили 100 свидетелей, провели обыски. Материалы уголовного дела составили 471 том.
В отношении семи участников группы уже вынесли приговоры, назначив разные наказания: от штрафов до реальных сроков.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что суд отклонил апелляцию бывшего вице-премьера Елены Лопаевой, которую осудили за присвоение средств благотворительного фонда. Она просила отсрочить наказание, чтобы быть с сыном до его 14-летия. Но обжаловать предыдущее решение суда не удалось. Известно, что мальчика воспитывают отец и бабушка.