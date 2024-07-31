Сакраменто
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми будут судить адвоката за мошенничество в особо крупном размере

По версии следователей, в организованной группе было 14 человек.

Адвокат предстанет перед судом в Перми за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в краевом следкоме.

Всего по делу проходят 14 человек, которые, по версии СКР, состояли в организованной группе.

«По данным следствия, с мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций (в том числе московский адвокат) вместе с сотрудниками обманывали под видом оказания юридических услуг граждан, среди которых были пенсионеры. Действовала организованная группа в пермском здании. Ущерб свыше 41 миллиона рублей», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Потерпевшими признали более 470 человек. Следователи допросили 100 свидетелей, провели обыски. Материалы уголовного дела составили 471 том.

В отношении семи участников группы уже вынесли приговоры, назначив разные наказания: от штрафов до реальных сроков.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что суд отклонил апелляцию бывшего вице-премьера Елены Лопаевой, которую осудили за присвоение средств благотворительного фонда. Она просила отсрочить наказание, чтобы быть с сыном до его 14-летия. Но обжаловать предыдущее решение суда не удалось. Известно, что мальчика воспитывают отец и бабушка.