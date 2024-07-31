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Полуторагодовалый ребёнок погиб при падении из окна 8 этажа в Братске

Вечером 30 июля из окна квартиры на 8-м этаже дома по улице Комсомольская выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных травм ребёнок скончался.

Источник: Reuters

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели малолетнего ребёнка в Братске. Вечером 30 июля из окна квартиры на 8-м этаже дома по улице Комсомольская выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных травм ребёнок скончался.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, следователи установили, что в момент трагедии ребёнок находился дома с родителями, и, пока взрослые был и в соседней комнате, он спал. В какой-то момент мальчик проснулся, залез на подоконник и выпал из открытого окна.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего выясняются. Также проверку по факту гибели ребёнка проводят сотрудники прокуратуры. Им предстоит дать оценку исполнению законодательства в сфере семейного благополучия и защиты прав детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

несчастный случай