Полуторагодовалый ребёнок погиб при падении из окна 8 этажа в Братске

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели малолетнего ребёнка в Братске. Вечером 30 июля из окна квартиры на 8-м этаже дома по улице Комсомольская выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных травм ребёнок скончался.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, следователи установили, что в момент трагедии ребёнок находился дома с родителями, и, пока взрослые был и в соседней комнате, он спал. В какой-то момент мальчик проснулся, залез на подоконник и выпал из открытого окна.
На месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего выясняются. Также проверку по факту гибели ребёнка проводят сотрудники прокуратуры. Им предстоит дать оценку исполнению законодательства в сфере семейного благополучия и защиты прав детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.