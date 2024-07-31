Полуторагодовалый ребёнок погиб при падении из окна 8 этажа в Братске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, следователи установили, что в момент трагедии ребёнок находился дома с родителями, и, пока взрослые был и в соседней комнате, он спал. В какой-то момент мальчик проснулся, залез на подоконник и выпал из открытого окна.