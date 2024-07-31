Убийство супругов-пенсионеров в Алматы: соседи рассказали обстоятельства ЧП

Позже выяснилось, что крыша дома загорелась неслучайно. Её поджёг знакомый дочери погибшего. Хулиган на почве неприязненных отношений сначала нанёс ножевые ранения хозяину дома, а затем с целью сокрытия преступления инсценировал пожар. Мужчина сгорел, а позже пожарные извлекли из квартиры тело его супруги. Была ли она также жестоко убита перед смертью, пока неизвестно.