Жители двух омских домов боятся обрушений из-за постоянных протечек

«Управляющая компания “Евро-1” и старшая по дому бездействуют и только обещают. В том году обращались во все инстанции, но никакого результата так и не получили. Когда будут действия? Когда у нас рухнет потолок или обвалятся стены? Когда дом станет аварийным или будут пострадавшие? Или случится короткое замыкание, вода попадает в счетчики и розетки!» — возмущаются жильцы.