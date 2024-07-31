Прокуратура ЕАО пресекла незаконные грузоперевозки в Китай

Биробиджанская транспортная прокуратура пресекла незаконную деятельность международного перевозчика. Проверка выявила нарушения законодательства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
У одного из индивидуальных предпринимателей, регулярно осуществляющего грузоперевозки в Китай и обратно, было обнаружено поддельное водительское удостоверение, подтверждающее право на управление большегрузными автомобилями категорий «С» и «СЕ».
«В результате скоординированных действий транспортного прокурора, хабаровской таможни, пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, а также ГИБДД УМВД России по ЕАО, водитель и транспортное средство с партией экспортного товара были задержаны при попытке выезда за рубеж в смешанном пункте пропуска “Нижнеленинское” в ЕАО. Поддельное водительское удостоверение было изъято», — рассказали в дальневосточной транспортной прокуратуре.
На основании прокурорской проверки в отношении перевозчика заведено уголовное дело статье УК РФ «Использование поддельного документа». Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.
В мае этого года предприниматель был оштрафован на 100 тысяч рублей за международные перевозки с подложным свидетельством.