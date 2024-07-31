Прокуратура ЕАО пресекла незаконные грузоперевозки в Китай

«В результате скоординированных действий транспортного прокурора, хабаровской таможни, пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, а также ГИБДД УМВД России по ЕАО, водитель и транспортное средство с партией экспортного товара были задержаны при попытке выезда за рубеж в смешанном пункте пропуска “Нижнеленинское” в ЕАО. Поддельное водительское удостоверение было изъято», — рассказали в дальневосточной транспортной прокуратуре.