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Подросток на велосипеде пострадал при столкновении с иномаркой в Черемхово

Авария произошла около 17:00 30 июля на улице Ференца Патаки в Черемхово.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГТИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист. Авария произошла около 17:00 30 июля на улице Ференца Патаки в Черемхово.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 13-летний подросток на велосипеде во время движения по тротуару не выбрал безопасную скорость движения, выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Также проверку проведут сотрудники региональной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.