Подросток на велосипеде пострадал при столкновении с иномаркой в Черемхово

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 13-летний подросток на велосипеде во время движения по тротуару не выбрал безопасную скорость движения, выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил различные травмы и был госпитализирован.