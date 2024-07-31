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8 человек эвакуировали в Жамбылской области

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме 10 микрорайона города Тараз, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

На пятом этаже произошло загорание электрощитовой с переходом огня под крышу.

Силами МЧС из подъезда эвакуировано 8 человека из них 2 ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 5 кв.м.

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