8 человек эвакуировали в Жамбылской области

На пятом этаже произошло загорание электрощитовой с переходом огня под крышу.
Силами МЧС из подъезда эвакуировано 8 человека из них 2 ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 5 кв.м.
Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме 10 микрорайона города Тараз, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
На пятом этаже произошло загорание электрощитовой с переходом огня под крышу.
Силами МЧС из подъезда эвакуировано 8 человека из них 2 ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 5 кв.м.